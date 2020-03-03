الإسماعيلي يستعد لرحلة المغرب

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني)

صرح صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي المصري، أن ناديه لم يتلقَ إخطاراً رسمياً بشأن إيقاف النشاط الرياضي في المغرب، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ويستعد فريق الكرة بالإسماعيلي للسفر إلى المغرب يوم 12 من مارس الجاري، لملاقاة فريق الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم 15 من الشهر نفسه، على أن يعود اليوم التالي للمباراة.

وفاز الإسماعيلي ذهاباً على ملعبه بهدف مقابل لا شيء، وأوضح المنياوي أن استعدادات البعثة للسفر تتم على أتم وجه، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لتأمين سفر البعثة، وتوفير التأمين الصحي اللازم لأفرادها. في سياق مختلف، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، استبعاد اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، من المعسكر المقرر انطلاقه في 23 من مارس الجاري.