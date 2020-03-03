«حرمان مدى الحياة» لمشاغبي بايرن

المصدر: برلين - وكالات

شكل نادي بايرن ميونيخ لجنة لمعالجة الأحداث التي وقعت في مباراة الفريق البافاري أمام هوفنهايم. يأتي ذلك بعد الأحداث التي شهدتها المباراة يوم السبت الماضي في (بوندسليغا).

وقال كارل هاينز رومينيغه : في حال أسفر تحليل صور الشرطة عن التعرف على المتورطين في هذه التعديات «فعليهم أن يضعوا في حسبانهم أن بايرن سيوقع عليهم عقوبة الحرمان مدى الحياة من دخول ملعبه».

وقال رومينيغه: «أنا صديق للحوار لكن الحوار لم يؤد إلى أن يكون لدينا أي حل يقبله العقل، ودائماً لدي انطباع بأننا في طريق ذي اتجاه واحد يتعين فيه على الأندية وحدها أن تعطي بينما تريد فيه الجماهير أن تأخذ ما تريد، لكنها ليست على استعداد لتصحيح سلوكها بأي طريقة وخدمة كرة القدم وفقاً لذلك».