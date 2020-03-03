تأجيل «بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو» أسبوعاً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي تأجيل «بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو» التي كان مقرراً لها في يومي الجمعة والسبت المقبلين للأسبوع القادم، لتقام في يومي 13 و14 مارس الحالي، بعد أن تحددت إقامتها نهاية الأسبوع الحالي لتكون فرصة لإعداد منتخبات الجودو التي كانت تستعد للمشاركة في فعاليات البطولة العربية المفتوحة للجودو الخاصة بالمنتخبات والأندية للكبار والمراحل العمرية التي كان مقرراً إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة منتصف مارس الحالي، والتي تم تأجيلها حتى إشعار آخر.

وأضاف رئيس الاتحاد إن تأجيل انطلاقة النسخة الأولى من «بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو» يتيح الفرصة للمشاركين في تلك البطولة الافتتاحية للمزيد من الإعداد، فيما تواصل لجنة الجودو المحلية بالاتحاد الإعداد لها لتخرج بشكل جيد يتناسب وأهميتها، ويستمر التسجيل لها عبر القنوات الرسمية ورصدت لها الجوائز القيمة.

من جانب آخر اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد مشاركة منتخب كبار الإمارات للجودو في بطولة الجائزة الكبرى التي تقام في مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 6 – 8 مارس الحالي بمشاركة 566 لاعباً ولاعبةً من 94 دولة، ويمثل الجودو الإماراتي في بطولة الرباط بلاعبين وهما فيكتور وايفان، وتشهد تلك البطولة مشاركة 10 دول عربية ممثلة في منتخبات دولة الإمارات، البحرين، السعودية، الأردن، مصر، تونس، ليبيا، الجزائر، جيبوتي، والمغرب مستضيفة البطولة.