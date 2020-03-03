الوحشي: كونغرس الشطرنج رسم ملامح المستقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أشاد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الرئيس التنفيذي لكونغرس الشطرنج، بالنجاحات التي حققتها اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج، التي اختتمت اجتماعاتها بالعاصمة أبوظبي،أنها ستشكل مستقبل رياضة الشطرنج في العالم، عقب اعتماد ميثاق أبوظبي، وشهدت مشاركة وفود من 150 دولة.

وقال الوحشي: إن اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج ، تكللت بالنجاح. وأشار إلى إشادة أركادي دوفوركوفيتشش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وجميع الوفود التي شاركت في الحدث الذي استضافته العاصمة أبوظبي على مدار 5 أيام، بتنظيم الإمارات للحدث الكبير. وقال: إن أسرة الشطرنج العالمية اختارت دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات المفصلية لثقتها بالإمكانات التنظيمية المتوافرة في الدولة .