الترجي.. «جدار جماهيري» أمام الزمالك

المصدر: (تونس - وكالات)

طالب نادي الترجي التونسي، جماهيره بتكوين جدار جماهيري باللونين الأحمر والأصفر، وذلك خلال المباراة المرتقبة للفريق أمام الزمالك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا ، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.

ويسعى الترجي إلى قلب الطاولة على الفريق المصري، بعد أن خسر في مباراة الذهاب 1 - 3، في اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة. وتوجه الترجي أمس بنداء إلى جماهيره في بيان له بالحضور بكثافة إلى الملعب، حيث يتوقع أن يساند الفريق التونسي ما يقارب 50 ألف مشجع. وجاء في النداء الموجه إلى الجماهير:

«نريد أن يتزين رادس باللونين الأحمر والأصفر. يجب أن يعرف ما ينتظره، تشجيع بلا هوادة». وجاء في البيان «نريد رادس جداراً أحمر وأصفر».ويغيب عن مباراة الإياب اللاعب محمد علي بن رمضان بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، بينما يحق لزميله محمد اليعقوبي المشاركة رغم حصوله على ثلاثة إنذارات في البطولة حتى الآن، حيث كان اثنان منهما في دور المجموعات للمسابقة، وطبقاً للوائح البطولة، يجرى التغاضي عن إنذارات دور المجموعات ما لم تؤدي إلى عقوبة للاعب.