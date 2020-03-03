تصفيات كأس العالم لتنس السيدات اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق عند الساعة الرابعة عصر اليوم، تصفيات بطولة كأس العالم للسيدات للتنس، والتي يستضيفها وينظمها اتحاد الإمارات للتنس، خلال الفترة (3-7) مارس الحالي، وذلك في ملاعب استاد نادي دبي السوق الحرة في دبي، والتي تقام لأول مرة في الإمارات، وبإشراف الاتحاد الدولي للتنس، ويشارك في التصفيات لاعبو ستة منتخبات، هي كل من الصين والصين تايبيه وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا والهند وأوزبكستان، يمثلون المجموعة الأولى لدول آسيا – أوقيانوسيا، وبواقع خمس لاعبات في منتخب، يلعبون بنظام الدوري من مرحلة واحدة. وتتميز المنافسات المقبلة بمشاركة 5 لاعبات مصنفات، ضمن أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم، ما يعطي التصفيات رونقاً فنياً عالياً، يسهم بقوة المنافسات، ويؤمّن حضوراً جماهيرياً كبيراً.