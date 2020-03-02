تأجيل مباريات الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل عدد من مباريات الدوري السوداني الممتاز، وذلك بعد الحادث الذي تعرضت له بعثتا نادي المريخ الفاشر والأهلي الخرطوم بفندق في الخرطوم، أول من أمس.

وشب حريق في الفندق الذي كانت تقيم به بعثتا فريقي المريخ الفاشر والأهلي الخرطوم، ما أدى لوفاة المحترف المصري محمد العيسوي لاعب مريخ الفاشر، وإصابة أربعة لاعبين إثر قفزهم من الطابق الرابع للفندق بعد نشوب الحريق.من ناحية أخرى كشفت مصادر لـ«البيان الرياضي» عن ظهور اتجاه داخل أروقة نادي الهلال بفسخ تعاقدات اللاعبين الأجانب، بعد فشلهم مع الفريق أفريقياً .