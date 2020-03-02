عودة محمد صلاح إلى منتخب «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أكد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، انضمام محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر «الفراعنة» الذي سينطلق يوم 23 من مارس الجاري، استعداداً لملاقاة منتخب توغو ذهاباً يوم 26 من مارس وإياباً يوم 29 من الشهر نفسه، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ولم يحضر صلاح المعسكر الأخير «للفراعنة» في نوفمبر الماضي، ولم يوجد مع منتخب بلاده في مباراتي كينيا وجزر القمر، إلا أن محمد بركات، مدير المنتخب، قال إنه تم التواصل مع صلاح والاتفاق على الانضمام إلى المعسكر، ثم المغادرة إلى توغو يوم 27 من مارس. وبالنسبة إلى إمكانية عودة عمرو وردة إلى المنتخب، بعد أزمته الأخيرة في أمم أفريقيا ، أكد بركات أن الباب مفتوح أمام الجميع بمن فيهم وردة.