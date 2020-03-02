مواجهات قوية في بطولة اتحاد مصارف الإمارات الخيرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق، الجمعة، دور الستة عشر لبطولة اتحاد مصارف الإمارات الخيرية، بمشاركة 32 مصرفاً في الدولة، ويُنتظر أن تأتي المواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتنافسة، وكانت البطولة قد افتُتحت في الرابع عشر من فبراير الماضي بطابور استعراض أعلام الفرق المشاركة، إلى جانب عروض رياضية.

ويحفل دور الستة عشر بمواجهات قوية، إذ يلتقي بنك رأس الخيمة مع بنك مصر، ويواجه البنك البريطاني بنك أبوظبي التجاري، بينما يلعب بنك الفجيرة مع دبي الإسلامي، ويواجه أبوظبي الأول أبوظبي التجاري، ويلعب مصرف الشارقة الإسلامي أمام مصرف الهلال، ويلتقي ستنادر تشنادر مع بنك كريدى أجريكول، ويواجه أبوظبي الإسلامي دبي التجاري، بينما يلتقي بنك المشرق مع بنك الشارقة.

وتجري المباريات بنظام خروج المغلوب، إذ تتأهل الفرق الفائزة إلى دور الثمانية، بعدها تصعد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي، ومن ثم المباراة النهائية في السادس من مارس الجاري.

وتعد البطولة ملتقى اجتماعياً يربط بين العاملين في القطاع المصرفي بالدولة وأسرهم، إلى جانب مساهمتها في الأعمال الخيرية والاجتماعية، إذ يقام على هامش البطولة معرض للأسر المنتجة وعروض للألعاب السحرية وألعاب ترفيهية للأطفال.