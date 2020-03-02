تحقيق في شغب جمهور بايرن

المصدر: برلين - وكالات

قرر الاتحاد الألماني ، أمس، فتح تحقيق في الوقائع التي رافقت الفوز الكاسح لبايرن ميونخ المتصدر على ملعب هوفنهايم بستة أهداف دون رد بالبوندسليغا.

وتوقفت المباراة، التي جرت أول من أمس، مرتين بسبب شغب وتصرفات جماهير بايرن ميونخ، إذ رُفعت لافتات مسيئة لديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم مادياً، وكان التوقف الثاني في الدقيقة 77 واستمر دقائق، في أحداث غير مسبوقة.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لجنة الانضباط ستفتح تحقيقاً في الأمر. وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول قيام جماهير بايرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65، عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب الذي كان حاضراً في المدرجات .