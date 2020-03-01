سيف محمد يعلن الاعتزال

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

أعلن اللاعب سيف محمد، قائد فريق خورفكان لكرة القدم، اعتزاله اللعب بصورة نهائية، وأن مباراة خورفكان ضد العين، تعتبر الأخيرة له خلال مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والألقاب، بعد أن ارتدى ألوان 5 أندية محلية.

وكشف اللاعب، في تصريحات صحافية، عن مطالبته من قبل زملائه السابقين بمراجعة قرار تركه للكرة، خصوصاً أنه لا يزال قادراً على العطاء، لكنه قال: آن الأوان لإفساح المجال للاعبين آخرين. ولفت سيف إلى أنه لن يبتعد عن المجال الكروي، وذلك بعد حصوله على رخصة التدريب «C»، وسيحاول تطوير مشواره التدريبي، من خلال الحصول على مزيد من شهادات التدريب.