نيلمان بطلاً لدولية الشارقة للشطرنج الخاطف

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

توج الفلبيني لاجوتين نيلمان بلقب بطولة فبراير الدولية للشطرنج الخاطف والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وذلك بقاعة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 140 لاعباً ولاعبةً من 19 دولة.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج والحكم الدولي فيصل الحمادي وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج في الدولة.

أقيمت البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات وبنظام الوقت ثلاث دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين لكل نقلة.