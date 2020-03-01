جماهير الزمالك تحتفي بـ «فبراير الأبيض»

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

احتفت جماهير الزمالك المصري، بفوز فريقها على الترجي التونسي، مساء أول من أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مصطلح «فبراير الأبيض»، على شهر فبراير الماضي، والذي عبر فيه فريقهم كل المعارك الكروية، مخالفاً توقعات تعثره في مشواره المحلي والأفريقي، فحصد لقبي السوبر الأفريقي والمصري، وتخطى الترجي مجدداً في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت الجماهير تخشى مواجهات فبراير الصعبة،، لكن الفريق نجح في حصد بطولتين خلال أسبوع واحد، قبلها نجح الفريق في كسر عقدة ملعب الإسماعيلية، التي استمرت نحو 14 عاماً، بالفوز على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز، وانتهت سلسلة الانتصارات بترسيخ عقدة الترجي، وتكرار الفوز عليه في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، بنفس نتيجة السوبر الأفريقي.