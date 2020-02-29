وفاة لاعب مصري في حريق فندق بالخرطوم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

توفى اليوم السبت المحترف المصري محمد هيثم العيسوى لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الفؤاد متأثراً بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق "لاند اوركيد" في السوق المحلي بالخرطوم حيث كانت تقيم بعثة الفريق لخوض احدى مباريات الدوري السوداني.

وقفز العيسوي من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة العيسوي هي الأخطر في رأسه.

وانضم العيسوي لمريخ الفاشر نهاية العام الماضي بعد ان كان مرشحاً للعب للمريخ العاصمي، وتوفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق مما أحدث حالة من الهلع دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.

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