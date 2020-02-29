«دبي للقوارب الشراعية» في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ جميرا اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية مع انطلاق منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية 2019 - 2020.

ويشارك في السباق 55 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في السباق والذي يجمع فئتي الشباب والناشئين، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عقب نهاية المنافسات مباشرة في مقر السباق في شاطئ نسناس بيتش في جميرا والذي استضاف فعاليتين هذا الأسبوع، منها سباق اليوم ومراحل بطولة دبي المفتوحة - كايت سيرف.