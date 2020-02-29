مفاجآت كبيرة في «سوبر شو داون»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حفل مهرجان «سوبر شو داون» الذي نظمته منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» بالتعاون مع هيئة الترفيه بالسعودية، وأقيم بالعاصمة السعودية الرياض أول من أمس، بعدد كبير من المفاجآت القوية، إذ أحرز النجم الأسطوري أندرتيكر لقب النسخة الأولى من كأس جبل طويق عقب هزيمته أي جي ستايلز، إثر دخوله المفاجئ الحلبة والتي شكلت إحدى أولى مفاجآت المهرجان، إذ لم يتم الإعلان عن مشاركته في الحدث الكبير.

كما انتزع النجم الأسطوري جولدبيرج لقب «WWE العالمي» بعد تغلبه على ذا فيند براي وايت، وفي بطولة «WWE» تمكن الوحش البشري بروك ليسنر من هزيمة ريكوشيه ليوجه تحذيراً شديد اللهجة لمنافسه في ريسلمانيا درو ماكنتاير.

وفي نزال بطولة «سيدات سماكداون» تمكنت بايلي من إلحاق الهزيمة بناعومي. وواصل النجم السعودي منصور الشهيل عروضه القوية بعد تغلبه على دولف زيجلر.