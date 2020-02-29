غوارديولا ضحية قرصنة

المصدر: لندن - وكالات

سقط الإسباني بيب غوارديولا ضحية لعملية قرصنة إلكترونية بعد أن نجح هاكر في اختراق بياناته السرية والدخول إلى بريده الخاص وقائمة أرقامه التي تضم لاعبين ورجال أعمال ووكلاء كرة قدم.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الشرطة الإنجليزية نجحت في إلقاء القبض على الهاكر الذي حاول عرض البيانات المسروقة للبيع مقابل 100 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 128 ألف دولار.

واعترف المخترق البالغ 30 عاماً أمام جهة التحقيق، بأنه استطاع الدخول إلى البريد الإلكتروني لمدرب السيتي والحصول على رسائل تتعلق بمحادثات تجمعه مع لاعبين أثناء التفاوض معهم.وتفاخر الهاكر عندما وصف عملية سرقة بيانات غوارديولا بالمهمة الأسهل في حياته.