معاقبة "الأولمبي" سون يانغ بالإيقاف ثمانية أعوام بتهمة انتهاك قوانين مكافحة المنشطات

المصدر: عواصم - وكالات

عوقب السباح الصيني سون يانغ، المتوج في الأولمبياد ثلاث مرات، أمس، بالإيقاف ثمانية أعوام بتهمة انتهاك قوانين مكافحة المنشطات.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس، تأييدها للاستئناف المقدم من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، وقضت بأن سون رفض التعاون مع المسؤولين عن جمع العينات لتحليلها، وذلك خلال زيارة مثيرة للجدل إلى منزله في سبتمبر 2018.

وكانت وادا قد تقدمت باستئناف إلى «كاس»، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي للسباحة أن العينة التي سحبت من سون خلال تواجده في منزله، كانت غير صالحة.

وذكر فينا أن بروتوكولات اختبارات المنشطات لم تتبع بالشكل الصحيح، ونتيجة لذلك برأ سون (28 عاماً) من تهمة انتهاك قوانين مكافحة المنشطات، لتتقدم وادا بطلب الاستئناف.