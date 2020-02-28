غنتوت يستعد لليوم الرياضي الوطني

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يستعد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، للمشاركة في اليوم الوطني الرياضي 2020 في الخامس من مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وترجمه لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها بتخصيص يوم تستثمر فيه مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية على مستوى الدولة، حيث يمارس فيه الناس مختلف أنواع الرياضة تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

وقال زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت إن النادي مستعد للمشاركة في هذه الفعالية الرياضية المجتمعية، التي تقام سنوياً بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.