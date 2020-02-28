غوارديولا.. ضربة معلم

المصدر: باريس - أ.ف.ب

غامر بيب غوارديولا، المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي في تشكيلته، وضرب ضربة معلم مربكاً دفاعات ريال مدريد الإسباني ليسقطه في عقر داره 2-1، أول من أمس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ويرد على استبعاده المحتمل سنتين عن البطولات القارية.

كما فاجأ ليون الفرنسي ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بفوز تاريخي عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب «غروباما ستاديوم».

وتقام مباراتا الإياب في 17 مارس المقبل.

في المباراة الأولى، وبرغم تخلفه بهدف لاعب الوسط إيسكو، قبل نصف ساعة على نهاية الوقت، حافظ سيتي على رباطة جأشه وسجل ثنائية في غضون خمس دقائق عبر البرازيلي غابريال جيزوس (78)، ونجمه البلجيكي كيفن دي بروين (83 من ركلة جزاء)، وكان قادراً على تعزيزها لو استفاد من طرد قلب دفاع ريال سيرخيو راموس (86).