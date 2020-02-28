إكرامي يوقع لبيراميدز وفتحي في الطريق

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

دفع تأخر مسؤولي النادي الأهلي المصري في تجديد عقود لاعبيه القدامى، هؤلاء اللاعبين للتفكير في الرحيل، وبعد أن أنهى شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق، إجراءات توقيع عقود انتقاله إلى فريق بيراميدز، ينوي أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، في السير على خطى زميله.

ووقع إكرامي عقد انتقال لمدة 3 مواسم بعد الرحيل عن الأهلي لانتهاء عقدة بنهاية الموسم الجاري، واشترط إكرامي اللعب أساسيا قبل التوقيع لناديه الجديد، خصوصا وأن الجلوس على دكة البدلاء كان سبباً رئيسياً في رحيله عن الأهلي.

وتجرى حاليا مفاوضات جادة لضم أحمد فتحي، الذي ينتهي عقده أيضاً بنهاية الموسم الجاري، ويعقد اللاعب جلسة حاسمة مع إدارة الأهلي بخصوص التجديد أو الرحيل.