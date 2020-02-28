ليستر يفتتح الجولة 28 من البريميرليغ

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يأمل ليستر سيتي بطي صفحة النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة والعودة إلى سكة الانتصارات التي افتقدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه نوريتش سيتي عندما يلتقيان اليوم في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

ومني ليستر (الثالث برصيد 50 نقطة) بخسارتين وخرج بتعادلين وفوز واحد في آخر خمس مباريات، ما وسّع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 29 نقطة، ولسبع نقاط مع مانشستر سيتي الثاني. وتزامن تراجع نتائج ليستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، مع إصابة مهاجمه جايمي فاردي (33 عاماً) متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ نجم أرسنال برصيد 17 هدفاً، ثم صيامه عن التهديف في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات.

وتقام غداً 5 مباريات، أهمها بورنموث مع تشلسي وواتفورد أمام ليفربول، وتختتم الجولة بعد غدٍ عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على إيفرتون، ويستضيف توتنهام ولفرهامبتون.