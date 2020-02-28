«المحترفين» تواصل الترويج لدورينا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

خصصت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، في إطار مبادراتها الترويجية، احتفالية خاصة في قمة جولة دوري الخليج العربي، من خلال إقامة منطقة للمشجعين، تضم العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتثقيفية أيضاً، حيث تقدم معلومات عن الفرق، اللاعبين، الملاعب، أنشطة تفاعلية، مسابقات، وألعاب رياضية تناسب جميع الأعمار، كل هذا تحت شعار «دوري واحد، شغف واحد، مجتمع واحد»، ليس هذا فحسب، بل خصصت رابطة المحترفين الإماراتية، جوائز فورية للفائزين في السحب على التذاكر في جميع المباريات، يتم السحب عليها في استراحة بين شوطي المباريات.