قانون الرياضة يجمّد الكرة السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حمّل الاتحاد السوداني لكرة القدم وزارة الرياضة مسؤولية تجميد النشاط الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حال تم تمرير التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، وردّ اتحاد كرة القدم السوداني على وزارة الشباب والرياضة حول قانون الشباب والرياضة الجديد الذي تعتزم وزارة الشباب والرياضة إجازته من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. وأرسل اتحاد كرة القدم السوداني مذكرة من (12) صفحة، تحتوي على (22) مخالفة بقانون الشباب والرياضة للنظام الأساسي لاتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح الاتحاد السوداني لكرة القدم، في رده على وزارة الشباب والرياضة، أن أياً من هذه المخالفات المذكورة ستجمّد نشاط السودان في كرة القدم من قبل (الفيفا) وسيلحق السودان بالكويت.