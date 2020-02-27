20 ألف مشارك في «إكس يوغا دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشادت الجهات المنظمة لمهرجان «إكس يوغا دبي»، والذي أقيم بدعم من «دبي القابضة»، بالنسخة الرابعة للمهرجان السنوي باعتبارها الأكثر نجاحاً حتى الآن، والتي شهدت مشاركة أكثر من 20 ألف شخص في برنامج جلسات اليوغا الذي استمر على مدار يومين.

ووفر المهرجان، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، منصة فريدة لعشاق اليوغا المحليين إلى جانب النجوم العالميين في رياضة اليوغا بما في ذلك خبيرة مغامرات اليوغا الأسترالية سجانا إليز، وأمينة طه، خبيرة اليوغا الأمريكية من أصل مصري.

وشهد المهرجان تنظيم 60 جلسة تدريبية تضمنت جلسات اليوغا على لوح التجديف، و«بيانو فلو يوغا»، ودورات اليوغا باللغة العربية، و«فليكسيبيلتي فلو»، وجلسات خاصة بتمارين الوقوف رأساً على عقب وثني الجذع للخلف، وثني الجذع للأسفل ونحو الجانبين، وجلسات يوغا للسيدات، وجلسات «أنا وأمي» و«أنا وأبي» للأطفال.