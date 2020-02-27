شارابوفا تعتزل التنس

المصدر: (باريس - أ ف ب)

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا (32 عاماً) أمس اعتزالها منافسات التنس بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى، وذلك في مقالٍ نشرته في مجلتي «فوغ» و«فانتيتي فير».

وكتبت شارابوفا «كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاماً؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعاً».

ومرت النجمة الروسية بالعديد من المصاعب بعد انتهاء إيقافها دولياً بسبب فضيحة المنشطات، ومنذ عودتها كافحت لاستعادة مستواها، إلا أنها لم تقدر على مواصلة مسيرتها الناجحة.