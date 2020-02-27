الفجيرة تستضيف «ريد بُل بامب تراك»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تحتضن الإمارات يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة «ريد بُل بامب تراك» التي تعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة والذي يجمع رياضيي دراجات «بي إم إكس» الهوائية والدراجات الجبلية في منافسات هي الأقوى على حلبة فيلوسوليوشنز في مركز الفجيرة للمغامرات، ويعد الحدث جزءاً من سلسلة عالمية تشمل تصفيات ستقام في بلدان عدة حول العالم في قارات الأمريكيّتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأوقيانا.

تشهد النسخة الحالية مشاركة متنافسين من داخل دولة الإمارات والنجوم القادمين من مختلف الدول، مع ترقب الإطلالة المميزة هذا العام لبطل الـ«بي إم إكس» الكويتي المتألق ورياضي ريد بُل منصور الصفران، وهو أحد أهم الرياضيين على هذا الصعيد في المنطقة والذي ربح تصفيات عام 2019، وتأهل وقتها إلى النهائي في سويسرا، وسيعرض الصفران مهاراته خلال الحدث، وهو بلا شك سيقدم النصائح والدعم للمشاركين طوال الحدث.