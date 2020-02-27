الأهلي يتحرك قانونياً في السوبر المصري

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

بدأ النادي الأهلي المصري، خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه تجاه قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد كرة القدم، والمتعلقة بأحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت في أبوظبي، وفاز فيها الزمالك بركلات الترجيح.

ووقعت لجنة الانضباط عقوبات على محمود عبد المنعم «كهربا» بالإيقاف لنهاية الموسم، وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف ثنائي الفريق، ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لمدة مباراتين.

وتقدم النادي بمذكرة إلى اتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي اعتبرها جائرة بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح.