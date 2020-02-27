المريخ غير مهتم بلقب الدوري السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

رفض أعضاء بمجلس إدارة نادي المريخ السوداني، التعليق على قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، والذي أعاد تتويج الفريق بطلا لموسم 2018، بعد الشكوى التي تقدم بها النادي، مستأنفاً قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم الرافض لطعنه، في مشاركة اللاعب هشام جنية لاعب فريق مريخ الفاشر، في المباراة التي جمعت الفريقين، وخسرها المريخ، الخسارة التي منحت فريق الهلال السوداني التتويج ببطولة الدوري، وفي تصريح لـ (البيان الرياضي)، من عضو بإدارة النادي، فضل حجب اسمه، قال إنهم لم يهتموا بالقرار، لأن المجلس المنتخب، حسب تعبيره، لم يكن جزءاً من تصعيد القضية للمحكمة. وكانت تساؤلات قد طرحت عن أسباب تجاهل إدارة المريخ قرار (كاس)، بتتويجه بطلا لموسم 2018.