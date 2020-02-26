أكثر من 880 ألف متابع لابن كريستيانو في أقل من 24 ساعة

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

أذهل ابن كريستيانو رونالدو، المعروف أيضًا باسم كريستيانو جونيور المتابعين في إنستغرام بعد نشره فيديو على حسابه يقدم نفسه بأربع لغات مختلفة "الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية"، حيث أثبت أنه متمكن ماهر في اللغات بالرغم من صغر عمره "9 أعوام". وقدم نفسه بالأربع اللغات قائلاً: "مرحبا شباب. هذا هو حسابي الجديد على الإنستقرام أتمنى أن تستمتعوا بمتابعته .. اعتنوا بأنفسكم .. إلى اللقاء".

وعلق كريستيانو لاعب يوفنتوس على فيديو ابنه بقبلة تعبيرية، وقام بمتابعته، وشاهد الفيديو 3 ملايين شخص في أول 22 ساعة.

وقام أيضاً بنشر صورة له مع والده وأخوته التوأم إيفا وماتيو، وألانا ابنة رونالدو من صديقته الحالية جورجينا رودريغيز ، وهم في حوض استحمام مع والدهم.

وبدا سعيداً بنشره صورة أخرى له مع شريكة والده رودريغيز في أسبوع الموضة في ميلانو، والتي تعتني به وبإخوته الثلاثة.



وعلق أحد المتابعين " ستكسر المليون متابع اليوم". ويبدو أن كريستيانو جونيور في طريقه للفوزعلى والده البالغ من العمر 35 عامًا ، والذي لديه 205 مليون متابع لكنه استغرق وقتًا أطول لبناء قاعدة كبيرة من المعجبين. وشريكة والده جورجينا ، 26 سنة التي كانت تعمل في متجر للملابس عندما التقت بنجم ريال مدريد السابق، والتي لديها 16.7 مليون متابع على إنستغرام.

وجمع الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو أكثر من 880 ألف متابع في أقل من 24 ساعة على انضمامه لإنستغرام.