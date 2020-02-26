قمة مصر.. «إحنا بتوع الأتوبيس»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

تحوّلت مباراة القمة المصرية المؤجلة بين فريقي الأهلي والزمالك في الدوري، إلى سيناريو ساخر عنوانه «إحنا بتوع الأتوبيس»، أسوة بفيلم مصري شهير، بعد أن ظلت الجماهير تتابع نحو أربع ساعات وصول حافلة الزمالك، من مقر النادي إلى استاد القاهرة.

وخرجت الحجج ما بين تعطل الحافلة، والوقوف في محطة بنزين، حتى تم إعلان مغادرة اللاعبين إلى منازلهم، ورصدت الكاميرات عودة الحافلة إلى النادي مرة أخرى.

على الجهة الأخرى وفي الملعب، تم تأجيل المباراة مدة ساعة، بعدها نزل لاعبو الأهلي وطاقم التحكيم إلى الملعب ثم تم إعلان إلغاء المباراة.