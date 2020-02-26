إنجاز جديد لراشد الظاهري

المصدر: (روما - البيان الرياضي)

واصل النجم الإماراتي الموهوب راشد الظاهري تألقه في موسم قوي جديد، بعد فوزه بالمركز الثاني في منافسات حلبة جنوب غاردا للكارتينغ في لوناتو بإيطاليا، والذي يشكل إحدى مراحل سلسلة بطولة «دبليو اس كيه سوبر ماستر»، حيث تمثل هذه المنافسات أهمية خاصة للظاهري الذي يدافع عن لقبه العالمي الذي فاز به في الموسم الماضي.

وشارك راشد في فئة «الميني» مع فريقه «بارولين راسينغ» عدد قياسي من المتسابقين بلغ 362 سائقاً يمثلون 47 دولة مختلفة في جميع الفئات الأربع خلال سباق عطلة نهاية الأسبوع في جنوب غاردا بإيطاليا خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير.

وبفضل عزيمته نجح الظاهري في تجاوز خصومه وقلب المعادلة إلى أن تفوق بنهاية السباق حاصداً المركز الثاني.