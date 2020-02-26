400 فريق في «ألعاب الشركات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق غداً فعاليات النسخة الثانية من دورة «الألعاب الرياضية للشركات» التي تنظمها شركة كوربوريت سبورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتضم 23 رياضة مختلفة بمشاركة 400 فريق، وتحظى البطولة بمتابعة أكثر من 1.2 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم.

وستقام ورش عمل للمشاركين والعائلات والأصدقاء الحاضرين ضمن فعاليات الدورة، تشمل مواضيع توعية حول الصحة واللياقة البدنية، كما سيتم إقامة قرية الترفيه لعائلات وأصدقاء الموظفين المشاركين الذين يقتصر الحضور عليهم بصورة حصرية فقط، والتي ستقع في موقع متوسط في قلب البطولة، وهي تناسب جميع أفراد العائلة والأصدقاء من مختلف الأعمار، كما ستكون قرية البطولة حافلة بالنشاطات، وتشمل عروضاً ترفيهية، وألعاب مهارات.