«نبض دبي» للدراجات 13 مارس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت مدينة دبي الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي عن استضافة النسخة الخامسة عشرة من سباقات «نبض دبي»، الفعالية المميزة المخصصة لركوب الدراجات على الطرق الوعرة والتي ستقام في القرية الرياضية بتاريخ 13 مارس 2020.

وتهدف الفعالية إلى تشجيع الجميع من المحترفين وصولاً إلى العائلات وعشاق الدراجات الهوائية على اختلاف أعمارهم لتحدي أنفسهم والمشاركة في هذه الفعالية المجانية إلى جانب أفضل الدراجين على مستوى المنطقة.

وتتألف «نبض دبي» التي يشرف عليها «سايكل هاب» من ثلاثة مسارات بأطوال مختلفة بدءاً من المسار الملائم للعائلات والذي يمتد لمسافة 5 كم أو مسار الـ 10 كم لمحبي المغامرات، ووصولاً إلى التحدي الكبير والذي يصل إلى مسافة 20 كم.

وسيحظى الفائزون عند خط النهاية بباقة من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم إماراتي، بينما يستطيع الجميع الاستمتاع بهذا اليوم العائلي المثالي والمليء بالأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال.