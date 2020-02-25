لمسة وفاء من «الشارقة الرياضي» للفردان

المصدر: (الشارقة – العوضي النمر)

برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ينظم مجلس الشارقة الرياضي حفل استقبال للقطب الرياضي المعروف أحمد ناصر الفردان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي السابق ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الأسبق، وأحد القيادات الرياضية القدامى الذين قدموا الكثير لرياضة الإمارات طوال السنوات الماضية، وذلك مساء اليوم في قاعة الدانة بمناسبة العودة الحميدة قادماً من العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة العلاج.

ويشهد حفل الاستقبال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعدد من الرياضيين، وقوبلت تلك اللفتة الإنسانية الرائعة بتفاعل كبير من الوسط الرياضي في الدولة.