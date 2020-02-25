«قوى النصر» تستعد للكأس الغالية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

يواصل فريق النصر لألعاب القوى تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال والناشئين، الجمعة المقبل، في نادي الثقة لأصحاب الهمم بخورفكان.

وأكد محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر أن الاستعدادات تجري على قدم وساق طوال الأيام الماضية، وأن طموح «العميد»، الفوز بالكأس الغالية، والتي سبق وتوج بها في بطولات اختراق الضاحية هذا الموسم.

وأوضح أن عيون لاعبي النصر على الفوز بالعديد من الميداليات الذهبية بمختلف المسابقات، مشيراً إلى توقعاته بوجود منافسة قوية من العين وشباب الأهلي، خاصة في ظل تدعيم صفوف الأندية بعدد من لاعبي الفئات المستثناة.