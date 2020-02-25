نيمار.. بطاقة حمراء تذكرة «مهرجان ريو»

المصدر: (عواصم - وكالات)

أثار البرازيلي نيمار الجدل مرة أخرى بعد أن تعرض للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع لتدخله على، روبين باردو، لاعب بوردو، خلال فوز فريقه 4-3 أول من أمس في الدوري الفرنسي.

واعتبرت مصادر إعلامية أن البرازيلي خطط للحصول على البطاقة الحمراء من أجل أن يحضر كرنفال ريو في البرازيل رفقة شقيقته.

واعتاد نيمار حضور هذا الكرنفال على مدار السنوات القليلة الأخيرة، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً في كل من برشلونة (فريقه السابق) وباريس سان جيرمان، وكان بصدد أن يغيب عن هذا الحدث لأول مرة منذ 6 سنوات.

ويعد كرنفال ريو دي جانيرو هو أكثر الاحتفالات شهرة، فالمدن البرازيلية تستقبل زوارها بأزيائها البراقة وإيقاعات السامبا المميزة بالتقاليد القديمة، ويعتبر من الأعياد الرئيسية في البلاد ويتم الاحتفال به خلال الفترة بين 21 و26 فبراير كل عام.