فاسيليسا.. «تطير مثل العصفور»

المصدر: (عواصم - وكالات)

قد تكون فاسيليسا إيرماكوفا ما زالت في سن صغيرة جداً، إلا أن هذه الطفلة الروسية البالغة ست سنوات قد صنعت اسماً لنفسها في رياضة السنوبورد. تمضي فاسيليسا خمس ساعات يومياً في التدرب على منحدرات جليدية خارج موسكو وحتى أنها حطمت عدداً من الأرقام القياسية الوطنية. وقالت فاسيليسا «أنا أطير مثل العصفور».

وقالت والدتها ناتاليا «تريد أن تتدرب كل يوم وتطلب الذهاب إلى أماكن فيها ثلوج حتى في الصيف».

وبرعت فاسيليسا التي يدربها والدها، وهو ممارس محترف سابق لهذه الرياضة، مذ كانت في الثالثة من العمر، في تنفيذ قفزات 360 درجة أي استدارة كاملة وقفزات 540 درجة أي استدارة ونصف استدارة.