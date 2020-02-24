شاهد.. طائر ينضم لسباق الدراجات في دبي

المصدر: إعداد - راضية ىيت خداش

التقط دراج في دبي فيديو لطائر صغير قرر الانضمام لسباق الدراجات حيث حلق على ارتفاع منخفض بجوار أحد الدراجين وتابع السباق لمسافة 3 كيلومترات تقريبًا.

وقال الدراج الذي نشر الفيديو إن مجموعة من الدراجين كانوا في حلبة القدرة بدبي يوم الأربعاء 12 فبراير، عندما حلق الطائر الصغير فوق رؤوسهم، ثم رجع إلى الخلف وطار على ارتفاع منخفض، بالقرب من أحد الدراجين.

وقال مصور الفيديو إن الطائر بقي مع مجموعة الدراجين لمسافة حوالي 3 كيلومترات.

ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فيديو الطائر على حسابه الرسمي في تويتر معلقا: " أرخى جناحيه آمِنًا بين البشر.. فهنا أرض السكينة والسلام".

أرخى جناحيه آمِنًا بين البشر.. فهنا أرض السكينة والسلام pic.twitter.com/4BbgDfmAh0 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 24, 2020