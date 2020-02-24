«الطيار» بطل «أدنوك للشراعية 22 قدماً»

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

توج القارب «الطيار» لسعيد محمد سعيد البهلولي بطلاً لسباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس بكورنيش أبوظبي، ضمن الجولة قبل الأخيرة من سباقات المحامل 22 قدماً الموسم الحالي، واحتل «العاصفة» لسيف إبراهيم المرزوقي المركز الثاني، وجاء «تهديد» لسلطان عبدالله آل علي ثالثاً، فيما احتل المركز الرابع «حشيم» لأحمد يوسف سالم الحمادي، وفي المركز الخامس «داخس» لعبد الرحمن عبدالله المرزوقي، وتوج بلقب فئة الناشئين «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي، بينما احتل المركز الثاني «الذيب» لعبدالله طارق الحوسني، فيما جاء في المركز الثالث «سراب» لعمر عبد العزيز الحمادي.