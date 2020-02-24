هالاند.. إنجاز تاريخي في «البوندسليغا»

المصدر: (برلين - وكالات)

حطّم النرويجي الصاعد، إيرلينغ هالاند، رقماً قياسياً في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، بعد انضمامه إلى صفوف بوروسيا دورتموند، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من فريق سالزبورغ النمساوي.

وأصبح الفتى «الذهبي» هالاند (19 عاماً) أول لاعب في تاريخ «البوندسليغا» يسجل 9 أهداف في أول 6 مباريات له في الدوري.

وسجل هالاند الهدف الثاني لفريقه في مرمى مضيفه فيردر بريمين (0-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري.

ورفع هالاند رصيده إلى 12 هدفاً، أحرزها خلال 8 مباريات مع دورتموند في جميع المسابقات.

ويعتبر هالاند أكثر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، تسجيلاً للأهداف في جميع المسابقات، تحديداً منذ انضمامه إلى دورتموند في يناير الماضي.