«البادل تنس» يطلق بطولتين دوليتين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمد اتحاد الإمارات لرياضة البادل تنس، إقامة بطولتين دوليتين خلال العام الحالي، من فئة «FIP»، وتقام الأولى بالفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، فيما تقام الثانية من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل، وأقر نظام التصنيف المحلي الذي من شأنه تقسيم اللاعبين إلى 3 مستويات رئيسية، هي: الذهبية والفضية والبرونزية لتشجيع الجميع على ممارسة هذه اللعبة من كافة المستويات والقدرات، إلى جانب بحث تعزيز الخطوات وعقد الشراكات اللازمة لقيادة عجلة الانتشار الواسع التي تشهدها هذه اللعبة على مستوى الدولة.