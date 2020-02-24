ناصر الكتبي نجم ختام بطولة السلق

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

خطف ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، نجومية الأشواط الختامية لبطولة السلق، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، في دورة المرموم بدبي، بنجاح ومشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة، حيث سيطر الكتبي على المراكز الثلاثة الأولى في 3 سباقات، بحصول «بايلي» على المركز الأول في شوط المحترفين ذكور لمسافة 1000م، والمركز الثاني عبر «فلوز»، والثالث عن طريق «جاي تي جيت»، فيما حصلت «كامالا» على المركز الأول في شوط المحترفين الإناث لمسافة 1000م، وحقق «برق» المركز الأول في شوط المحترفين ذكور لمسافة 2500م، وتوجت «نجده» للشيخة لطيفة المر بن مكتوم آل مكتوم، بالمركز الأول في شوط الإناث.