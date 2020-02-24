سلطان بن شخبوط في «دولي الإلكترونية»

المصدر: (سيئول - البيان الرياضي)

في إنجاز عالمي جديد لرياضة الإمارات، انتُخب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وحصل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على أعلى عدد من الأصوات في تاريخ انتخابات الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وأهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز العالمي إلى القيادة الرشيدة.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن هذا الفوز هو اعتراف عالمي بمكانة دولة الإمارات في مجال الرياضات الإلكترونية، ما جعلها تتبوأ مكانة كبيرة بين الدول المهتمة بهذه الرياضات، خاصة أننا كنا من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تبنّت فكرة الرياضات الإلكترونية التي بدأت تحظى باعتراف متزايد من الدول حول العالم.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود فريق العمل الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.