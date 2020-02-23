3 مباريات في «البريميرليغ» اليوم

المصدر: (لندن - وكالات)

لا يبدو أرسنال وإيفرتون بعيدين عن المنافسة على المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا، برغم احتلال الفريقين العريقين المركزين التاسع والعاشر قبل لقائهما اليوم في أهم مباريات اليوم الثاني للمرحلة السابعة والعشرين من «البريميرليغ».

وقد يكون الصراع على المركز الخامس هذا الموسم أكثر أهمية من ذي قبل، بحال لو تم حسم أزمة مانشستر سيتي وقرار استبعاده سنتين عن المسابقات الأوروبية.

وفي ثاني مباريات اليوم يستقبل مانشستر يونايتد واتفورد، فيما يستضيف شيفيلد يونايتد السادس برايتون الخامس عشر.

ويختتم ليفربول، المتصدر بفارق 22 نقطة عن سيتي، الجولة غداً بلقاء وست هام.