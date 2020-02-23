الشرطة الإيطالية تداهم مقر رياضيين روس

المصدر: (موسكو - أ ف ب)

داهمت الشرطة الإيطالية مقر رياضيين روس يشاركون في بطولة العالم لرياضة بياتلون صباح أمس كما أفاد رئيس الاتحاد الروسي للعبة فلاديمي دراشيف لوكالة انترفاكس الروسية.

وكشف دراشيف للوكالة الروسية «اليوم جاءت الشرطة إلى الفندق في الساعة 50ر5 فجراً، أتت الزيارة بطلب من أحد مسؤولي الاتحاد الدولي لبياتلون» حيث يشارك منتخب روسيا في بطولة العالم في منطقة انترسيلفا في جبال الألب الإيطالية.

ورأى دراشيف أن عملية البحث «تتعلق بمدرب منتخب بياتلون الكسندر كاسبروفيتش الذي كان يستعمل بطاقة اعتماد لشخص آخر»، كما أشار إلى أن رجال الشرطة استهدفوا أيضاً الرياضي الكسندر لوجينوف حول إمكانية خرقه قوانين مكافحة المنشطات. وأشار في هذا الصدد «قد يكون الأمر يتعلق بقضية متكررة. قامت الشرطة بتفتيش أغراضه على مدى ساعة ونصف وصادروا أجهزته».