5 نجوم يضعون الريال في أزمة

فيما يسعى ريال مدريد إلى التركيز بشدة في هذه الفترة الحاسمة والمهمة من الموسم، خاصة وأن فرص الفريق لا تزال قائمة بقوة للمنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يبدو أن تجديد عقود عدد من اللاعبين سيحتاج إلى كثير من التفكير والاهتمام من قبل المسؤولين في النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «آس» الإسبانية أن 5 لاعبين اقتربوا من نهاية عقودهم مع النادي الملكي، وهم الإسبان سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال والكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز. وتتباين ظروف كل من هؤلاء اللاعبين إلا أنهم يشتركون جميعاً في انتهاء عقودهم في 2021.