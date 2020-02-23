لانغ يعترف بـ«الغش»

المصدر: (فيينا - د ب أ)

اعترف محترف سباقات الدراجات السابق السويسري بيرمين لانغ بأنه كان جزءاً من قضية منشطات دولية جرى الكشف عنها قبل عام واحد.

وقال لانغ (35 عاما) عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء أول من أمس: «قمت بالغش خلال مسيرتي الاحترافية كدراج».

وذكرت صحيفة «نيو زورشر تسايتونغ» السويسرية أن تصريحات لانغ جاءت كاستجابة لمطالبها بالحصول على التقرير الخاص بالتحقيقات.

وكان لانغ قد اعتزل ورحل عن فريق روث-أكروس السويسري في عام 2017، وبعدها عمل في تطوير المواهب السويسرية الشابة، لكنه كتب عبر تويتر أمس «اعتزلت (العمل) بسباقات الدراجات للمحترفين اليوم».

وقال لانغ إنه كان جزءاً من شبكة «أديرلاس» (سفك الدماء)، وهو مسمى باللغة الألمانية أطلق على عمليات المنشطات التي قام بها الطبيب الرياضي الألماني مارك إس.

وشملت الفضيحة أكثر من 20 رياضياً وذلك منذ أن داهمت الشرطة تلك الشبكة خلال بطولة العالم للتزلج الشمالي التي أقيمت العام الماضي في زيفيلد بالنمسا.