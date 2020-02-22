الطفل الأسترالي بايلز.. من المعاناة إلى الشهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل الصغير الأسترالي كوادن بايلز ذو السنوات التسع، بعد أن تصدر عناوين الصحف العالمية بقصة معاناته من التنمر، اليوم من طرف اتحاد دوري الرغبي الوطني الأسترالي، الذي أقام على شرفه حفل استقبال تدعيما له في محنته النفسية، وذلك قبل أن يعطي كوادن ضربة البداية لمباراة في رياضة الرغبي.

وبعد حفل الاستقبال تنقل الصغير إلى ملعب Cbus Super Stadiu ليعطي ضربة البداية لمباراة في رياضة الرغبي بين فريق كل النجوم لسكان البلاد الأصليين وفريق كل النجوم لسكان نيوزيلندا الأصليين (ماوري) التي أقيمت صباح اليوم (مساء بتوقيت أستراليا ).