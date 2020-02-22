قمتان في «البريميرليغ» اليوم

المصدر: لندن - أ ف ب

يشهد الصراع على المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، مواجهة نارية اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يلتقي الجاران تشلسي وتوتنهام على ملعب «ستامفورد بريدج» في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين.

وتشهد المرحلة مباراة نارية أخرى بين ليستر سيتي الثالث وضيفه مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأمل ليفربول المتصدر بتخطي مضيفه وست هام المهدد بالهبوط بعد غدٍ، ليقطع خطوة جديدة نحو لقب ضمنه منطقياً.

وبعد استراحة العطلة الشتوية، تستعيد أندية البريميرليغ طاقتها الكاملة، حيث يبدو الصراع على المركز الرابع قوياً في ظل تنافس تشلسي (41 نقطة) وتوتنهام (40) وشيفيلد يونايتد (39) ومانشستر يونايتد (38).

ويصطدم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بفريقه السابق تشلسي الذي دربه على فترتين وقاده إلى لقب الدوري ثلاث مرات. ويمر تشلسي، صاحب البداية القوية مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، بفترة صعبة لم يحرز فيها أي فوز في أربع مباريات، آخرها خسارته أمام مانشستر يونايتد صفر-2 على ارضه.

ويخوض مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، مباراته الثانية بعد القرار الصادم بإبعاده عن المسابقات الأوروبية لسنتين.

فبعد تخطيه وست هام الأربعاء في مباراة مؤجلة بهدفي الإسباني رودري والبلجيكي النجم كيفن دي بروين، يحل على ليستر سيتي الذي يتخلف عنه بأربع نقاط.